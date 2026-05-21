【ダイソー】から、サンリオキャラクターズの可愛いグッズが登場しました。今回は、名前づけに便利なネームシールと、バッグの目印になりそうなキーホルダーを紹介します。毎日使う持ち物に取り入れたくなりそうな「サンリオグッズ」をチェックしてみましょう。 貼るだけで可愛さアップ！ 「洗濯タグ用ネームシール（サンリオキャラクターズ）」 \110（税込）サ