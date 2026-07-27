最新のWebニュース
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フランス最大のトレントサイト「YggTorrent」が運営者の逮捕から数週間で復活を予告
7月に12人が逮捕された数週間後、9月1日の復活カウントダウンが出現
GIGAZINE（ギガジン）
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X製品責任者のニキータ・ビアが退任、今後はアドバイザーとして関与
就任から約400日でアプリ大幅刷新、App Store順位を70位改善した
GIGAZINE（ギガジン）
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米議員らが山火事の予測市場に規制を要求、放火を誘発する恐れ
放火を誘発する恐れがあるとして上院議員らがCFTCに規制を要求した
GIGAZINE（ギガジン）
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欧州宇宙機関のウェブサイトが悪用されてGoogle検索結果に違法IPTVサービスを宣伝するPDFファイルが表示される
権威性の高い「.int」ドメインを悪用し検索上位に表示させる手口とみられる
GIGAZINE（ギガジン）
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「私たちはどんな色なのか？」を手作業でデータ分析して人間の肌の色を表現する新しい色空間を構築した「Inclusive Color Space」
ソフトウェアエンジニアのトニー・アレクサンダー氏が主成分分析を用いて構築し
GIGAZINE（ギガジン）
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Starlinkとの競争で加入者が激減したHughesnetが連邦破産法の適用を申請
Starlinkとの競争で加入者が156万人から68万人超まで激減したことが主因
GIGAZINE（ギガジン）
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ワールドカップの違法配信を取り締まる「オペレーション・オフサイド」は成功を収めたがドメイン押収の限界を浮き彫りにしたと映画協会が指摘
ドメイン押収後に違法サイトが「.ir」ドメインへ移行したとみられている
GIGAZINE（ギガジン）
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無料で毎日の予定やルーチンを視覚的なブロック配置で把握しNextCloud・WebDAV・Obsidianなどで同期＆AI連携・歩数記録・専用Androidアプリ・StreamDeckの双方向完全連携も可能な「dayGLANCE」、アカウント登録不要でセルフホストも可能
OpenAIやGeminiなどAI連携で音声タスク作成や自動サブタスク生成が行えるという
GIGAZINE（ギガジン）
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「研究論文がSNSで著名な学者に紹介されること」が研究者の求職活動にメリットをもたらすとの研究結果
インフルエンサーに引用された求職者はフライアウト招待が約20％増加し
GIGAZINE（ギガジン）
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LinkedInに「AIスロップ通報ボタン」が登場
自動防御システムで防いだ自動コメントは毎日数十万件、数カ月で数十億件に上るという
GIGAZINE（ギガジン）
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Redditが2026年第2四半期の業績を発表、堅調な業績も今後のAIの影響を危惧する声も
好調な数字の一方、検索リファラルの不安定さが懸念され株価は時間外取引で10％以上下落した
GIGAZINE（ギガジン）
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ロシアがTelegram創設者ドゥーロフ氏をテロ支援で国際指名手配
FSBはウクライナのスパイがTelegramを使いロシア人を破壊活動に勧誘したと主張し
GIGAZINE（ギガジン）
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ChatGPTとRobloxがEU域内で月間4500万ユーザーを突破、「超大規模プラットフォーム」指定へ
EU域内の月間ユーザー数が4500万人を超えたことが指定の根拠となっている
GIGAZINE（ギガジン）
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Google Search ConsoleでYouTubeやXの検索流入も確認可能に
YouTubeやTikTokなどへの検索流入データを確認・比較できる機能が全世界展開された
GIGAZINE（ギガジン）
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Facebookの投稿編集機能を悪用し、他人の著作権を奪い取る詐欺が横行
Facebookの投稿編集機能で日付を遡らせ他人のコンテンツを盗む手口とのこと
GIGAZINE（ギガジン）
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AmazonがAppleデバイスの通信を強化する最大5105基の衛星群を展開予定、既存の通信ネットワークが届かない地域へ通信網を提供
基地局不要のD2Dシステムを2028年から展開予定で既存スマホで利用可能
GIGAZINE（ギガジン）
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イーロン・マスクが決済サービス「X Money」の正式サービスをスタート
預金・送金・Visaデビットカードを統合し手数料なしで即時送金が可能
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Xと音楽出版社が3年間の著作権紛争で和解
NMPAが求めた約375億円の賠償請求は双方の合意により取り下げられた
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スポーツ監視団体がW杯でPolymarketの不正操作の可能性を指摘
Polymarketで選手出場に関する賭けが不審なタイミングで開設されたという
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Facebookが「BOTではなく人間」を証明する認証システム「Facebook Verified」を開始、自撮りで認証可能で費用はゼロ
「Facebook Verified」は自撮り写真のみで認証でき、費用は一切かからない
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