最新のWebニュース

Web
-
Gloture、手軽にアウトドア感覚を味わえる卓上ファイヤーピット「GeeFlame」を発売
株式会社Glotureは2月8日、「GeeFlame」の発売を発表した。ゆらぐ炎で…
MdN Design Interactive
-
ベルーナ、ふなっしーとEstacionがコラボした牛革シューズを発売
株式会社ベルーナは2月8日、「ふなっしー×Estacion 幅広牛革シューズ…
MdN Design Interactive
-
Gloture、抗菌ステンレス素材のスープジャー「Mr.G MagicJar」を発売
株式会社Glotureは2月8日、「Mr.G MagicJar」の発売を発表した。抗菌…
MdN Design Interactive
-
ドウシシャ、パステルカラーの新生活に便利な「evercookフライパンセット」を発売
株式会社ドウシシャは2月8日、「evercookフライパンセット」の発売を…
MdN Design Interactive
-
クアトロガッツが猫のモフモフな毛並みをイメージした「三毛猫小さいかばん」を発売
「三⽑猫の⼩さいかばん」⾰⼩物の製作・販…
MdN Design Interactive
-
4桁ダイヤル式の錠を採用したセキュリティキーボックスがサンワダイレクトに登場
「200-SL088」サンワサプライ株式会社は、直販Webサイト「サンワダイ…
MdN Design Interactive
-
「ディズニー ツイステッドワンダーランド」の彫金マグネット＆ステッカーが登場
「ディズニー ツイステッドワンダーランド」彫金マグネット＆ステッカ…
MdN Design Interactive
-
アースダンボールがフルカラー印刷で「宇宙」をデザインした段ボール箱を発売
「デザインダンボール箱 わくわく宇宙空間」使用イメージ株式会社アー…
MdN Design Interactive
-
無料で1800年代に出版された1万3000点以上の図解を含む百科事典「Iconographic Encylopædia」を閲覧できるデジタル版が公開
1800年代中旬に出版された1万3000点以上のイラストと160万語以上の説…
GIGAZINE（ギガジン）
-
「Googleが検索結果で自社サービスを優遇したせいで約2800億円の損害を被った」と価格比較サービスのPriceRunnerが訴える
「Googleは検索結果を操作して自社の商品価格比較サービス・Googleシ…
GIGAZINE（ギガジン）
-
「マトリックス レザレクションズ」を配信したことでワーナーが訴えられる
2021年に公開された映画「マトリックス レザレクションズ」を映像配信…
GIGAZINE（ギガジン）
-
メタバースのパーソナルスペースは半径60cm。Metaが『Horizon』アプリに個人境界線を導入
FacebookあらためMetaが、ソーシャルVRアプリ『Horizon Worlds』『Hor…
Engadget 日本版
-
Amazonが最大基本給を1800万円から2倍以上の4000万円にアップ、「労働市場の競争激化」が理由
Amazonが正社員と技術系職員の基本給の上限を新たに16万ドル(約1800万…
GIGAZINE（ギガジン）
-
PayPal創業者のピーター・ティール氏がMetaの取締役辞任を表明、アメリカ中間選挙戦に出馬か
by Heisenberg MediaMetaの取締役でPayPalの共同設立者のピーター・テ…
GIGAZINE（ギガジン）
-
「ネコといる暮らし展 vol.9」がパルコのコミュニティ型ワーキングスペースのSkiiMaで開催
「ネコといる暮らし展 vol.9」2022年2月11日（金・祝）から2月23日（…
MdN Design Interactive
-
江の島に“リアル宝探しカフェ”の「ENOSHIMA TREASURE CAFE」がオープン
店内イメージ株式会社タカラッシュは、2022年2月8日（火）の10:00に「…
MdN Design Interactive
-
1枚ずつ片手できれいに切り取れるキッチンペーパーホルダー
DOWON COMMERCEは2月7日、「ワンタッチ・キッチンペーパーホルダー」…
MdN Design Interactive
-
TAMA-KYU、8000億円引換券などユニークなチケットのカプセルトイ「すてきなチケット」を発売
株式会社ブシロードクリエイティブは2月7日、「TAMA-KYU(たまきゅう)…
MdN Design Interactive
-
オルコア、ヘッド厚み2.8mmの舌ブラシ「Re:TAN」を発売
株式会社オルコアは2月7日、「Re:TAN(リタン)」の発売を発表した。厚…
MdN Design Interactive
-
TAMA-KYU、生姜型消しゴムのカプセルトイ「しょうがなイレイザー」を発売
株式会社ブシロードクリエイティブは2月7日、「TAMA-KYU(たまきゅう)…
MdN Design Interactive