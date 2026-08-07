最新のマンガ＆ノベルニュース
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「人生逆転ダンジョン」が表紙に登場！「別冊少年マガジン」9月号本日発売！
【別冊少年マガジン 9月号】 8月7日発売 …
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月刊「ムー」9月号が本日発売！ 総力特集は「知られざる死後の世界『霊界宇宙』の謎」特別企画は「西郷隆盛の不死伝説」
総力特集は「知られざる死後の世界『霊界宇宙』の謎」で量子論も交えた内容
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KADOKAWAコミックス241シリーズが無料・99円・30％OFFに！「カドコミフェア 2026」第2弾が開催中！異世界ファンタジーやラブコメ、ミステリーなど幅広いジャンルの作品が対象
コミックス241シリーズを対象に無料・99円・30%OFFで販売するキャンペーン
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「異世界エルフ村のおまわりさん」1巻が本日発売！ ラブ要素もある異世界警察コメディ主人公は交番ごと異世界に召喚された警察官
【「異世界エルフ村のおまわりさん」1巻】 8月7日 発売…
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【グラビア】「SPA!デジタル写真集 江籠裕奈『エンジェルボディ』」より誌面カットを公開！
【SPA!デジタル写真集 江籠裕奈「エンジェルボディ」】 …
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【Kindleセール】「金色のガッシュ！！」「三体」「読書する脳」まで。幅広いジャンルの電子書籍が最大65％オフ！「Kindle本サマーセール」第2弾が開催中！「みことちゃんは嫌われたくない！」「ぬきたし」なども対象に
マンガ・小説・書籍など幅広いジャンルの電子書籍が最大65％オフとなっている
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麻雀漫画の不朽の名作「哭きの竜」ラベルのウイスキーが本日より予約受付を開始。8月16日まで
スコットランドのキャンベルタウン産ブレンデッドモルト2016が使用されており
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“魔弾の射手”の終幕「ヘルシング」第32話が公開。君の前にも魔王が……
【第32話】 8月7日公開 第32話を読む …
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【Kindleセール】「ベルセルク」「ペリリュー」「じょふう」「花ざかりのきみたちへ」などが最大50％オフ！「白泉社 夏の大割引セール」が開催中！
【白泉社夏の大割引セール】 実施期間：8月20…
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連載50周年記念「王家の紋章 原画展」が8月28日より開催！ カラー原画から名シーンの原稿まで純金箔を使用した金箔アートも販売
8月28日から有楽町マルイを皮切りに、カラー原画など計90点を展示予定
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【試し読み】「聖女の、遺産」コミカライズが連載開始！ 「死にプロ」、「惚れ魔女」作者による異世界ロマンス平凡な女子大生と聖域の守護者が織りなす恋
原作は六つ花えいこ氏、作画は原作装画担当の和花氏が手がけるという
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一生をかけてあなたを……「東の魔女は討たれたい」第5話が公開。妄想は終わらない
【第5話】 8月7日公開 第5話を読む 【…
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【試し読み】「先輩と後輩、大暴れの日々」1巻が本日発売！ 限界OLが繰り広げる禁断のロールプレイ上坂すみれさんの推薦コメントも
会社勤めの先輩がメイド服でロールプレイしながら酒を飲むコメディ作品
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【グラビア】元NMB48・原かれんさんの1st写真集「どストライク」が10月19日発売！
KADOKAWAより4,400円で10月19日に発売、バリ島で撮影した作品
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ダンジョンの「遺体回収屋」ファンタジー「死体担ぎのネム」第3巻が本日発売。「フリーレン」＆「不滅のあなたへ」著者の推薦コメントも
ダンジョンで遺体を回収する「死体担ぎ」を主人公とした弔いファンタジー作品である
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ルークが作っていたのは…「婚約破棄された飯炊き令嬢の私は冷酷公爵と専属契約しました」の「おまけ24」が無料公開
【おまけ24】 8月7日 無料公開 「おまけ2…
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放て！祝砲っ！「チンチンデビルを追え！」第60話が無料公開。次回、最終話！
【第60話】 8月7日 公開 □第60話を読む …
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たとえ負け戦でも……「追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。」第92話が無料公開。2人の忠臣
【第92話】 8月7日 無料公開 第92話を読…
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沖縄の海の幸！「野原ひろし 昼メシの流儀」137話「グルクンのから揚げ定食の流儀」が無料公開
【第137話】 8月7日無料公開 □第137話「…
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【グラビア】声優・小倉唯さんの最新写真集タイトルが「ゆいま～る」に決定
タイトルは沖縄語で「助け合い」を意味する「ゆいま〜る」に決まり
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