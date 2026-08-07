最新のマンガ＆ノベルニュース

ダンジョンの「遺体回収屋」ファンタジー「死体担ぎのネム」第3巻が本日発売。「フリーレン」＆「不滅のあなたへ」著者の推薦コメントも

ダンジョンで遺体を回収する「死体担ぎ」を主人公とした弔いファンタジー作品である

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