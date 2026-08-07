最新のプロ野球ニュース
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阪神・平田２軍監督、嶋村は「高知のイノシシやから」“勝男節”さく裂 「やっと感じが出てきたね」復調に太鼓判【一問一答】
平田２軍監督は嶋村を「高知のイノシシ」と表現し復調の兆しを語った
デイリースポーツ
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ソフトバンクが柳町達の２点三塁打で勝ち越し、日本ハムがサヨナラ勝ち…オリックス先発・寺西成騎が４か月ぶり白星
ソフトバンク５−２西武（パ・リーグ＝７日）――ソフトバンクが快…
読売新聞オンライン
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巨人は好投のハワードを援護できず完封負け、中日は代打・阿部寿樹の２点二塁打で逆転勝ち…ＤｅＮＡ接戦制す
ヤクルト１−０巨人（セ・リーグ＝７日）――ヤクルトが連敗を７で…
読売新聞オンライン
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広島・石原が攻守で躍動 １９打席ぶり安打が同点適時打 約１ヶ月ぶり１軍登板の森下を好リードも「実力のあるピッチャーなので勝ちたかった」
四回に19打席ぶりの右前打を放ち試合を振り出しに戻す活躍をみせた
デイリースポーツ
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ロッテ育成２位の高橋快秀がＭＡＸ１５４キロ１回無失点デビュー「自信になった」「チームを勝たせられる投手に」サブロー監督「いいピッチャーだと思います」
直球で自己最速154キロを計時し、フォークで三振を奪う好投を見せた
デイリースポーツ
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巨人・浅野翔吾が右膝痛 ８日に故障班合流と球団発表
巨人は７日、浅野翔吾外野手が右膝痛のため８日から故障班に合流す…
デイリースポーツ
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ロッテ・広池 ６回５失点で６敗目「自分の技術不足」サブロー監督「いったん抹消します」
3被弾を含む6回8安打5失点で、自身ワーストタイの内容に終わった
デイリースポーツ
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広島・床田は「左肩関節周囲炎」の診断 広島市内の病院を受診 球団発表 新井監督「最短も視野に入れている」 ５日に出場選手登録抹消
広島は７日、床田寛樹投手が同日に広島市内の病院を受診し、左肩関…
デイリースポーツ
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立正大淞南、大敗で１４年ぶりの初戦突破ならず 投手陣が踏ん張れず１８安打１５点許す
「全国高校野球選手権・１回戦、長崎日大１５−１立正大淞南」（７…
デイリースポーツ
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長崎日大、１６年ぶりの夏勝利 打線爆発、１８安打１５得点の猛攻
「全国高校野球選手権・１回戦、長崎日大１５−１立正大淞南」（７…
デイリースポーツ
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楽天投手陣から5つの死球、新庄剛志監督が苦言「考えてもらいたい」
「日本ハム３−２楽天」（７日、エスコンフィールド）日本ハムは…
デイリースポーツ
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ロッテ・広池、自己ワーストタイの３被弾「投げてはいけないところに投げてしまった」打線は三回無死満塁の絶好機に主軸が凡退
先発の広池が6回8安打5失点で自身5連敗となる6敗目を喫した
デイリースポーツ
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阪神・藤川監督「今までしっかりやってきてましたから」 九回に３失点で救援失敗のドリスを責めず ８回無失点の才木は「いやもう、十分です。あの回まででも十分な仕事でしたか」
九回に2点リードで登板したドリスが無死満塁から3失点し試合をひっくり返された
デイリースポーツ
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巨人・橋上監督代行「今日はご覧のように松本選手を最初休養ということで」と説明 ２安打零封 ２番・知念は「そこの役目は知念選手にという形」
ヤクルト先発・奥川の前に2安打と打線が沈黙し、連勝が2でストップした
デイリースポーツ
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中日 逆転勝ちで４連勝 九回に一挙３得点 代打・阿部が２点二塁打
「阪神２−３中日」（７日、京セラドーム大阪）中日が逆転勝ち。…
デイリースポーツ
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阪神まさか逆転負け ドリスが九回に３失点、２点リード守れず 先発・才木は８回２安打無失点 佐藤輝が初回に２３号２ラン
「阪神２−３中日」（７日、京セラドーム大阪）阪神が逆転負け。…
デイリースポーツ
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阪神 守護神ドリスが痛恨の九回暗転…才木の完封目前で降板、２番手で登板もリードを守れず逆転許す
「阪神−中日」（７日、京セラドーム大阪）阪神の救援・ドリスが…
デイリースポーツ
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日本ハムがサヨナラ勝ちで今季最多タイの貯金１３ 代打レイエスが八回に起死回生の同点二塁打 矢沢が決めた
「日本ハム３−２楽天」（７日、エスコンフィールド）日本ハムは…
デイリースポーツ
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広島が３連敗で今季ワーストタイの借金１６ 約１ヶ月ぶり１軍復帰の森下は７回２失点の好投も報われず７敗目
「ＤｅＮＡ２−１広島」（７日、横浜スタジアム）広島が３連敗。…
デイリースポーツ
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ＤｅＮＡ競り勝つ 初回に筒香が先制ソロ 同点の六回は度会が決勝の適時二塁打
「ＤｅＮＡ２−１広島」（７日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡが競り…
デイリースポーツ