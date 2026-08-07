最新のプロ野球ニュース

阪神・藤川監督「今までしっかりやってきてましたから」 九回に３失点で救援失敗のドリスを責めず ８回無失点の才木は「いやもう、十分です。あの回まででも十分な仕事でしたか」

九回に2点リードで登板したドリスが無死満塁から3失点し試合をひっくり返された

デイリースポーツ