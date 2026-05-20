まるで要塞のような物件静岡県伊豆半島の南端にある小さな港町。穏やかな入り江に漁船が浮かび、背後には緑深い山が迫る。ところどころに「急傾斜地崩壊危険区域」に指定された崖の斜面が露出しているが、その一角にひっそりと「珍物件」が建っている。実際にこの物件を調査した、YouTubeチャンネル「内見ゴリラの珍賃貸」を運営する内見ゴリラ氏が語る。「'71年に竣工したこの建物は元々、食堂として使われていたようです。海辺の