5月16日昼、東京大学・本郷キャンパスにある校舎「法文一号館」は殺伐とした雰囲気に包まれていた。この日、東大の学園祭「五月祭」では、参政党の神谷宗幣代表と塩入清香参院議員の講演会が直前に中止された。爆破予告が原因と報じられたが、実は――。【衝撃写真】会場に向かう階段を封鎖する4人組講演会を主催したのは東大生が作った保守系の一般社団法人「右(う)合(ごう)の衆」である。だが、告知直後からSNS上は“炎上”