スターバックスコリアが5.18民主化運動の記念日に「タンク（戦車）デー」イベントを実施したことで物議を醸している。【関連】“不適切タンブラー”で大炎上の韓国スタバ、法的処罰の可能性は？韓国全国で不買運動騒ぎが起きるなか、毎日のように暴言と“思想検証”にさらされているという現場スタッフの訴えが話題だ。このスタッフは、不祥事を起こしたのは本社なのに収拾は現場の役目になったとして、経営陣を鋭く批判している。