2026年4月分の保険料から子ども・子育て支援金の徴収が始まりました。いわゆる「独身税」とも呼ばれ、ニュースでも取り上げられていたことから知っている人も多いのではないでしょうか。 しかし、年収600万円だと月575円ほど引かれると聞いていたのに、4月支給の給与明細を見ても子ども・子育て支援金という控除項目が見当たらなかった人がいるかもしれません。中には「引かれていなくてラッキー」だと感じた人