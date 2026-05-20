5月20日に発売したファッション雑誌『FIGARO japon』7月号の表紙を飾る俳優の今田美桜。クールな表情でポーズをとる彼女が着用していた、ある“衣装”が物議を醸している。チラ見せ下着のお値段は約16万円今回の同誌の表紙では、ファッションブランド『MIU MIU』のスタイルを全身に纏った今田が登場。白いシャツの上に紺色のセーターを重ね着し、ベージュのジャケットとパンツのセットアップを着用したカジュアルな装いを披露