長岡市山古志のキャンプ場で、水道の蛇口や網などが大量に盗まれる被害がありました。警察は、背景に金属類の価格高騰が関係しているとみて、窃盗事件として捜査しています。 ■あまやちの湯 藤井真寿美支配人 「このように蛇口がすべて無くなっておりました。もう見事にきれいに無くなっておりました。」 長岡市山古志のキャンプ場にある炊事棟。現在は冬季休業中で営業再開に向けて準備を進めていましたが、17日に11