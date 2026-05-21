バーガーキングが6月11日、新潟・イオンモール新潟亀田インター店にオープンする。新潟への出店は7年ぶりとなる。運営するビーケー・ジャパンがきょう21日、発表した。【画像】人気NO1バーガー＆お得なセットメニュー（一覧）「バーガーキング」は今年5月に、神奈川、福岡、千葉、6月に大阪、神奈川、新潟、茨城で合わせて8店舗をグランドオープンする。6月11日には新潟のほか、大阪府大阪市「バーガーキング 御堂筋本町店」、