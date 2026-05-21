日本の回転寿司チェーン「くら寿司」の米子会社「くら寿司USA」の株式を、トランプ米大統領が購入していたことが分かり話題となっている。【もっと読む】トランプ大統領「疑惑の取引」で高まる弾劾リスク…1〜3月期に3600件超の証券売買判明米政府倫理局が開示した資料によると、トランプ大統領は2026年1月から3月末までの3カ月間に3700件を超える取引をしていた。1日あたり60件のペースだ。取引銘柄リストには、マイクロソフ