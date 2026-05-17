〈いつもお世話になっております。ご注文ありがとうございました。恐れ入りますが、◯◯（商品名）につきまして、中東情勢の影響でメーカーより品物をお出しできない状況です〉〈メーカーより中東情勢の影響で出荷制限の関係上、下記数量ご調整お願い致します〉〈中東情勢の影響による出荷制限につき、下記3点がご注文キャンセルとなります〉【写真を見る】商社から相次ぐ発注キャンセルメール…塗装会社が語る苦悩の現実群馬県