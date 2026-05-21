DeNAは21日、8月4日〜6日の阪神戦を対象に開催する『YOKOHAMA STAR☆NIGHT 2026 Supported by 横浜銀行』のチーム、そして来場者が着用するスペシャルユニフォームのデザイン決定を発表した。今年のイベントテーマは「BLUE BIRD ― 希望は、未来(そら)へ ―」。横浜を愛する人々が灯す“希望の光”が重なり合い、街中に希望が溢れたとき、未来の象徴である青い鳥は現れる。イベントテーマを表現するため、ユニフォームのデザ