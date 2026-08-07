今日のニュース
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ホワイトソックス村上が申告敬遠で22試合連続出塁、GMは長期残留を熱望
◇ア・リーグホワイトソックス11―12レッドソックス（2026年…
スポニチアネックス
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サウジ・パキスタン・トルコが防衛協定を締結し集団安保を強化
一国への武力攻撃は全ての加盟国への攻撃とみなすと協定で規定している
読売新聞オンライン
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米7月雇用統計で就業者数が2万3000人減、市場予想を大きく下回る
アメリカの7月の雇用統計が7日に発表され、就業者数は前の月から…
日テレNEWS NNN
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トランプ大統領がホルムズ海峡の管理を主張、米イラン間の溝は埋まらず
トランプ氏は「米国が管理している」と主張し、イランの海峡支配を否定した
読売新聞オンライン
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蒼井優主演『Tシャツが乾くまで』第5話、行方不明の夫が突然帰宅しSNS騒然
行方不明だった夫・充が咲子の自宅に突然現れるという展開となった
オリコンニュース
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広陵高の野球部で起きた暴力問題 元監督、被害生徒の保護者には直接謝罪
暴力を防げなかったとして陳謝し7月に学校の全役職を辞任したと説明した
読売新聞オンライン
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SNS型投資詐欺の被害急増を受け、7省庁が大手5社に対策強化を要請
グーグルやメタなどSNS大手5社に広告主の本人確認徹底などを求めた
読売新聞オンライン
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スカイピース・テオくんが加藤乃愛との破局を発表「お互いの生き方を尊重」
2人組YouTuberで音楽グループ・スカイピースのテオくんが7日、…
オリコンニュース
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競泳オリンピック銀メダリスト・本多灯被告「危険運転致傷罪」で在宅起訴
昨年11月に多摩市で速度超過し対向車線にはみ出して衝突したとされ
日テレNEWS NNN
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UEFAがFIFA主催大会への不参加継続、緊急会議の「全面支持」表明に反発
FIFAの緊急会議でのインファンティノ会長への「全面支持」表明に反発し
読売新聞オンライン
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高齢女性からの詐取金で競艇か 約1億3500万円脱税疑いで元税務職員を告発
元税務職員が調査対象者から85万円あまりをだまし取ったとして書…
日テレNEWS NNN
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フジテレビ親会社が広告収入の回復などにより160億円の黒字に転換
在京民放キー局５社が発表した２０２６年４〜６月期連結決算で…
読売新聞オンライン
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バンコク近郊学校で14歳が銃乱射 犯行前に同居する祖父母も殺害か
タイのバンコク近郊の学校で7日、ここに通う14歳の少年が教師5人…
日テレNEWS NNN
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RIZINファイターの久保優太が10代女性との結婚を発表 半年足らずで入籍
出会って6日で告白、2週間後に同棲、半年足らずで入籍に至ったという
オリコンニュース
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レインボー池田直人が元読売テレビアナウンサーとの結婚を発表
お相手は7月末に読売テレビを退社した佐藤佳奈アナ（29）とのこと
オリコンニュース
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レインボー・池田直人が佐藤佳奈と結婚 ジャンボにサプライズ報告
自身のXでは「コントで何度も結婚してきましたが、今回は本当に結婚しました」と報告
オリコンニュース
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落合博満氏が阪神の4連勝に「強いという試合運びじゃない」と指摘
4連勝中の阪神を「強いという試合運びではない」と落合氏は私見を述べた
スポニチアネックス
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トランプ政権が記者のビザ申請でSNS投稿内容の確認を義務づける方針
【ワシントン＝阿部真司】米保守系ニュースサイト「デイリー・…
読売新聞オンライン
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元K-1王者の久保優太（38）が10代女性との再婚をXで報告
元K-1王者の久保優太（38＝クボジム/BRAVE）が7日に自身のX（…
スポニチアネックス
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『VIVANT』第11話の無料配信がTVer歴代最高を更新し1000万回突破
第11話の無料配信がTVerとTBS FREEの合計で1000万回再生を突破した
オリコンニュース
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法務省が生成AIによる声の無断利用に関する権利侵害の指針を公表
生成AIを使った声などの無断利用に対する法的責任のあり方につい…
日テレNEWS NNN
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味ぽん公式が夏向けアボカド漬けレシピを公開、切って漬けるだけで完成
アボカドを『味ぽん』に1時間以上漬けるだけで一品が完成するという
オリコンニュース
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スーパーのコメ5キロが3198円、約2年ぶりの3100円台に
今月2日までの1週間に全国のスーパーで販売されたコメの平均価格…
日テレNEWS NNN
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タイ・バンコク近郊の学校で14歳少年が銃を乱射し、教師5人が死亡
タイの首都バンコク近郊の学校で7日、教師5人が死亡する銃乱射事…
日テレNEWS NNN
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神田うの「ダマってられない女たち」出演へ、不妊治療の経験と苦悩を明かす
「三角ハゲ」の薄毛を告白し、不妊治療の苦悩や一人娘への思いを語るという
オリコンニュース
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秋田市で国内最大規模のAI向けデータセンター建設計画、UAEが投資に意欲
総受電容量500メガワットで稼働は2030年代前半を目指すとのこと
読売新聞オンライン
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ロピアが鍋の素と焼豚で作る夏の炊き込みご飯レシピを紹介
鍋の素と焼豚を米と一緒に炊くだけで旨味たっぷりの飯が完成するという
オリコンニュース
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開業1年のジャングリア沖縄、集客低迷を乗り越えるための新戦略に密着
開業直後の長時間待ちや屋根付き施設不足で批判を受け客足が低迷している
オリコンニュース
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上野マルイに韓国コスメ「K-BEAUTY ON」がオープン、AI肌診断も導入
AI肌診断機を導入し、肌状態を分析して個人に合った商品を提案する仕組みだ
オリコンニュース
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タイ・バンコク近郊の学校で銃乱射事件、生徒や教師6人が死亡
タイの首都バンコク近郊の学校で7日、銃乱射事件があり、生徒や…
日テレNEWS NNN
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休みの日は「エロ動画から始まる」大久保佳代子が語る自身の性欲事情
42〜43歳を境に性欲が落ちていくと語り「寂しい」と赤裸々に打ち明けた
スポニチアネックス
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トランプ大統領が出生地主義の厳格化を命じる大統領令に署名
【ワシントン＝栗山紘尚】米国のトランプ大統領は６日、米国で…
読売新聞オンライン
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有吉弘行が引退の時期について言及「子ども生まれちゃったしね」
お笑いタレントの有吉弘行（52）が2日深夜に放送されたテレビ…
スポニチアネックス
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HIKAKIN「令和8年熊本地震」の被災地に2000万円を寄付「ONICHA麦茶」提供も
自身の会社と個人から各1000万円ずつ拠出し、支援の輪を呼びかけた
スポニチアネックス
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西日本鉄道の駅構内で流れた「不適切音声」に声明…外部からの可能性も
下品な内容を含む不適切な音声が流れたとして、原因を調査中だと説明
オリコンニュース
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HIKAKINが熊本地震の被災地支援に個人・会社合わせて2000万円を寄付
BEE株式会社から1000万円、個人でも1000万円の計2000万円を寄付したとのこと
オリコンニュース
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ホルムズ海峡の新航路めぐりイランと外務次官の説明が食い違い
ファルス通信によるとイランが入域船舶を管理し出域は両国共同管理とのこと
読売新聞オンライン
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「超合金の男」玩具工業デザイナーの村上克司さん、83歳で死去
玩具工業デザイナーで、元バンダイ専務の村上克司（むらかみ・…
スポニチアネックス
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映画ちいかわが公開14日間で興収50億円を突破、シン・エヴァと同ペース
初日興収9.9億円はコナン最高作の初日9.6億円を上回る記録となった
オリコンニュース
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ファウチ元所長が黙秘権を100回以上行使、上院が議会侮辱罪の決議案を可決
ファウチ氏は7月の公聴会で黙秘権を100回以上行使し回答を拒んでいた
読売新聞オンライン
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長野の動物園のヤマアラシが、初めてのナスを器用に皮むきして完食
初めて目にしたナスを、両手で押さえながら器用に皮をむいて食べたとのこと
オリコンニュース
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FRBが9月にも利上げの構え、トランプ氏の利下げ要求と板挟みに
物価高止まりが続く場合を想定しており、利下げを求めるトランプ氏との
読売新聞オンライン
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アニメ「プリキュア」ショーなどのイベント撮影マナーで注意喚起
撮影した写真・動画のSNSへのアップロードは原則禁止とのこと
オリコンニュース
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「今が一番バスト大きい！やったー！」鈴木奈々、最新情報明かした
モデルでタレントの鈴木奈々（38）が7日、自身のインスタグラ…
オリコンニュース
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「幼馴染に気づかれない」体重140キロから劇的変化…取り組んだきっかけは
オリコンニュース
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インドネシアで日本の漫画にちなんだ名付けが流行…人気作品の主人公多数
3日発表のデータでは、NARUTOの主人公の影響とみられる「うずまき」が最多
読売新聞オンライン
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武田久美子の最新写真集 タイトルは「Sango」に決定…来日しイベント開催も
「貝殻ビキニ」で知られるグラビアレジェンドが「サンゴNUDE」に挑戦したという
オリコンニュース
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全東信の破産から1か月、34金融機関で539億円超の融資が回収困難に
少なくとも34の金融機関で計539億円超の融資が回収不能・遅延の恐れがあると判明
読売新聞オンライン
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ファウチ元所長が黙秘権を100回超行使、米上院委が議会侮辱罪の決議を可決
【ワシントン＝中根圭一】米連邦議会上院国土安全保障・政府活…
読売新聞オンライン