ミュージシャンGACKT（52）が21日までにXを更新。フジテレビ系7月期月9ドラマ「ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜」（7月20日開始、月曜午後9時）で主演を務めることをめぐり、テレビ朝日系「芸能人格付けチェック」でタッグを組む“相棒”であるX JAPANYOSHIKIにも出演を打診した。YOSHIKIは18日、自身のXでGACKTの月9ドラマ出演に言及。「音楽だけでなく、俳優としても素晴らしい表現力を持っていると思う」と高く評価し、