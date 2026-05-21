お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（45）が20日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。ゲストからある疑問をぶつけられた。M-1グランプリ2025の王者「たくろう」、準優勝「ドンデコルテ」がゲストで登場。山内は同大会で審査員を務め、最終決戦では他の審査員が「たくろう」に投票する中、ただ一人「ドンデコルテ」に票を投じた。この日、ゲストの「とろサーモン」久保田かずのぶから「付け