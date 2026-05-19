きらびやかなネオンの裏側で、今、何が起きているのか──。ネットで拡散される噂の陰には、常識では測れない夜のリアルが潜んでいる。遊び慣れた者だけが辿り着くディープな現場を徹底取材。危うさと魅力が交錯する「禁断の夜遊び」の最前線を暴く。◆“アテンダー主導の飲み会”に潜入「若くて可愛いコと遊べる面白い飲み会があるよ」そんな甘い言葉に誘われても、絶対に行ってはいけない夜遊び場がある。都内のマンションで密か