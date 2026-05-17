バーミヤンの公式Xでは、2026年6月24日まで使えるクーポンを公開しています。キッズメニューやアルコールなどのお得なクーポンもバーミヤンの公式Xが新たに公開したクーポンは、20％オフをはじめとした全22枚。20％引きで楽しめるクーポンは以下の通りです。・味玉バーミヤンラーメン...846円→677円・酸辣湯麺...879円→703円・レタス炒飯...769円→615円・中華丼...824円→659円・本格焼餃子（6個）...329円→263円・海老春巻（2