タレントで歌手の和田アキ子が、4月30日、テレビ番組『和田アキ子、AIスマホと親友になる。』（TOKYO MX）の公式Instagramでヒカキンがプロデュースする話題の麦茶「ONICHA」を試飲。その “忖度なし” のリアクションが話題を呼んでいる。「動画はYouTubeチャンネルでも公開されていますが、スタッフから『チャンネル登録者数が増えるお茶、持ってきました』と『ONICHA』を手渡され、和田さんは『待ってました、そういうの』と