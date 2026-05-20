長年、ストロング系缶チューハイ（以下、ストロング系）を飲み続けていたことで、溶けた脳みそも、数カ月アルコールを抜いたおかげで徐々に固まりだした。それだけではなく、睡眠導入剤を飲んで寝ているため、毎朝気分がいい。もう、歯を磨くときに嘔吐のような嗚咽をしなくていい。「シラフになったので、これからはもっと雑誌を売るためにがんばろう」そう思っていたが、ある日、編集部一同が社長に呼び出された。「隔月刊誌から