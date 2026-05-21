ド軍メディアが称えた二刀流の活躍【MLB】パドレス ー ドジャース（日本時間21日・サンディエゴ）ドジャースの大谷翔平投手が20日（日本時間21日）、敵地で行われたパドレス戦に「1番・投手」で先発出場。初回の第1打席で、先頭打者アーチを放ち自らを援護した。地元メディア「ドジャース・ネーション」も自社のSNSで、今季初の“二刀流弾”を称えた。約1か月ぶりの投打同時出場となった大谷が、この試合の“1球目”から魅せた