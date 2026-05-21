タレントの“みちょぱ”こと池田美優（27）が20日放送のフジテレビ「ホンマでっか!?TV」（水曜後9・00）に出演。妊娠中の変化について語った。この日は“におい”をテーマにトーク。専門家から妊娠中はにおいの好みが変わると説明を受けた。「私はにおいフェチってほどじゃないですけど、結構昔から敏感なのか」と切りだしたみちょぱ。妊娠中は「強く感じるって感じします」と説明した。MCの明石家さんまが「好きなにおい