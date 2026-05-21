岐阜大学は、およそ半年間にわたって無断欠勤を繰り返したとして、50代の准教授を20日付で懲戒解雇しました。大学によりますと、大学院医学系研究科の50代の男性准教授は、おととし7月から去年2月中旬までのおよそ半年間にわたって、無断欠勤を続けていたということです。大学側は准教授にメールや電話での連絡を繰り返しましたが、無断欠勤を続けたほか業務連絡にも応じなかったため、20日付けで懲戒解雇処分としまし