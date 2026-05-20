会社の上司や仕事先とのコミュニケーションにコツがある。経営コンサルタントの勝木健太さんは、20代後半〜50代の会社員を対象に「同僚とのつきあい方アンケート」を行った。彼らから得た、メール・チャット使用時におけるライフハックとは――。※本稿は、勝木健太監修『同僚とのつきあい方』（東洋経済新報社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Mücahiddin Şentürk※写真はイメージです - 写真＝iS