子どもに「パパの方がいい」と言われて、思わず心が折れそうになった経験はありませんか？相手はまだ幼いとわかっていても、繰り返される言葉に傷ついてしまうこともあるでしょう。今回は、そんな悩みに寄せられた、ママたちの声を紹介します。『子どもにパパの方がいいって言われたとき、どう返している？まだ幼児なのだけれど、パパの方が一緒にゲームやってくれるし、YouTube見せてくれるから、ママが仕事行ってと言われた