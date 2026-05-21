人に好かれる会話とはどういうものか。コミュニケーション術に詳しいコンサルタントの岡本康平さんは「良好な人間関係を築くための会話にはコツがある。いわゆる“人たらし”な人は、会話であることを口にしている」という――。※本稿は、岡本康平『100％好かれる 人たらしの習慣』（総合法令出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／kokouu※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kokouu■ちょっとした「弱み」