見渡す限り広がる田んぼと畑。栃木県上三川（かみのかわ）町の、のどかな田園に“叫び声”がこだましたのは、5月14日のことだ。「会社役員の男性宅に、目出し帽をかぶり、バールを持った複数の人物が押し入り、男性の妻である富山英子さんが殺害されました。殴られたり刺されたりした傷が20カ所以上確認されるなど、強い殺意があったことがわかっています。さらに、騒ぎを聞きつけて男性とその長男、次男がかけつけましたが、こち