生後7か月の乳飲み子と妻をもつ男はなぜ、トクリュウの指示役を担うことになったのか──。栃木県上三川町の事件から1週間、逮捕された竹前海斗容疑者（28）が現場の指示のほか、闇バイトの募集にも関わっていたなど、事件の全容が徐々に明らかになってきた。【前後編の前編】【写真を見る】「疲れた様子ですごく太って...」成人式でのかつての夫・竹前海斗容疑者。電車の中でダンス動画を自撮りする妻の美結容疑者も男がかつ