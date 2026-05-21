ヤマト運輸は5月20日、滋賀県湖南市に開設した統合型ビジネスソリューション拠点の本格稼働を開始することを発表した。6月1日から全国のヤマトグループの物流拠点への仕分け・輸配送機能が稼働を開始する。2025年10月から稼働しているロジスティクス機能と一体となることで、顧客のサプライチェーン全体の最適化に貢献する。統合型ビジネスソリューション拠点今回稼働を開始した拠点は、ヤマトグループのロジスティクス機能と全国