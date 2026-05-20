5月に入って福岡県内では、のどの不調や鼻水などの症状を訴え、医療機関を受診する患者が増えていて、SNSでは「謎の風邪」として話題になっています。 福岡県医師会によりますと、詳しい原因は分かっていないということで、SNSでは「謎の風邪」として書き込みが増えています。■福岡県医師会・稲光毅 常任理事「のどの痛みに始まって、鼻水・せきがひどくなる。決まった症状が出ていますので、やはり何か感染症、ウイルス感染な