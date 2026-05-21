21日、自民党内に高市首相を支える新たなグループ「国力研究会」が発足しました。自民党“国力研究会”加藤勝信会長「高市政権を支え、そして、私どもが一致団結して目の前にある課題に答えを出していく。多くの国民の期待に皆さん一緒に応えていこうじゃありませんか」国力研究会には自民党所属議員の8割をこえる347人が入会しました。今後、高市首相が掲げる政策の実現に向けて勉強会を重ねていくということです。ただ、去年の自