違法に改造して、「覆面パトカー」を装った車を酒に酔った状態で運転して事故を起こして、同乗していた女性にけがをさせたとして、23歳の男が逮捕されました。危険運転致傷の疑いなどで逮捕されたのは、無職の中村蓮容疑者（23）です。捜査関係者によりますと、中村容疑者は2025年12月、練馬区の路上で、違法に改造した車を酒に酔った状態で運転して電柱に衝突し、同乗していた交際相手の女性（22）にけがをさせた疑いが持たれてい