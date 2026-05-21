ついつい同じ味付けになりがちなスープも、じゃがいもを見直すだけで脱マンネリ！ 2月に行われたクックパッド主催のオンラインスクール「料理の学校」では、スープ作家・有賀薫さんが講師となってスープの作り方を参加者と一緒に学びました。今回は、基本となるスープの考え方と、講座で取り上げられた有賀さんのレシピや、受講生が実際に作った驚きの応用アイデアをご紹介します。 じゃがいもが変わる、4つの組み合わせとは 有賀