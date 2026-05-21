俳優のカルーセル麻紀（８３）が２１日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」で、６８歳の時に起こった体の異変を振り返った。カルーセルは６８歳の時、旅行中のパリで突然ふくらはぎが痛くなり、歩けなくなってしまったという。ふくらはぎが垂れ下がり、「ベロンベロンになった」というが、靴が合わないと思っていたという。帰国後も足の異変は続いたというが「３年我慢した。病気だと思っていなかった」という。当