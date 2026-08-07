最新の主要ニュース
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高齢女性からの詐取金で競艇か 約1億3500万円脱税疑いで元税務職員を告発
元税務職員が調査対象者から85万円あまりをだまし取ったとして書類送…
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令和8年熊本地震「激甚災害」に指定決定 国の補助金割合を通常より引き上げ
政府は7日の閣議で、今回の熊本地震を「激甚災害」に指定することを決…
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令和8年熊本地震 手術をしていた医師たちが必死に患者を守る
手術中に地震が発生し、医師らが患者に覆いかぶさって命を守ったとのこと
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真夏なのに完全防備姿の男、ガソリンスタンドで強盗未遂か 千葉県
6日正午ごろ、千葉・成田市のガソリンスタンドの店内へ入っていく人物…
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女性が民家の敷地内で車をバック中に義父はねる、一時意識不明 徳島県
8月7日午前、阿南市の民家の敷地内で女性が運転する車が、85歳の義理…
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渋滞などで移動しにくい京都府 アメリカ発の電動モビリティ「Lime」初上陸
渋滞などで移動しにくい京都で新たな「移動手段」が初上陸です。 （L…
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服は汗で濡れ皮膚乾燥 男性死亡
きょう午後、栃木県茂木町で70代の男性が倒れているのが見つかり、そ…
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バンコク近郊学校で14歳が銃乱射 教師5人と祖父母を殺害し自殺
タイのバンコク近郊の学校で7日、ここに通う14歳の少年が教師5人を殺…
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RIZINファイターの久保優太が10代女性との結婚を発表 半年足らずで入籍
出会って6日で告白、2週間後に同棲、半年足らずで入籍に至ったという
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熊本代表・有明、9回「あと1死」から大逆転勝利 2死満塁から走者一掃
7回に2点打で追い上げ、9回2死満塁で永田が逆転3点二塁打を決めた
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「ご結婚されてるんですか？」さかなクンが回答「それがまだで」
結婚について「まだ」と答え「手遅れかもしれない」と笑いながら明かした
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黒木啓司氏、保護命令違反の疑いで逮捕されていたか 関係者が明かす
〈痩せ過ぎてませんか？？食べられていますか？？〉〈鍛えるよりまず…
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レインボー・池田直人が佐藤佳奈と結婚 ジャンボにサプライズ報告
自身のXでは「コントで何度も結婚してきましたが、今回は本当に結婚しました」と報告
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広陵野球部の暴力問題 高校を退職した元監督が会見「申し訳ない」
広陵野球部の暴力問題を巡り、7月末で高校を退職した中井哲之元監督…
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神田うのがABEMA番組出演へ「3回流産してる」プライベートの過去語る
8月7日配信の番組で高校生の頃からの薄毛の悩みや流産経験を吐露している
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大河ドラマ「豊臣兄弟！」新登場する茶々の映像に「美人過ぎる！」の声
ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」は１週休止をはさんで、９日に第３…
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千葉県市川市の保育園園長を逮捕 小学生の女子児童にわいせつな行為か
千葉県市川市の保育園園長の男が、小学生の女子児童にわいせつな行…
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「外国人受け入れ反対」2024年調査より20.7ポイント増、若い世代で増加幅大
外国人のさらなる受け入れに対する意識の推移東京大社会科学研究所…
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高校野球の公式戦で初めてビデオ検証を実施 二盗アウトの判定覆らず
立命館宇治対有明の1回戦でチームの要求を受けて検証が行われたとのこと
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熊本地震に便乗して被災者を狙う詐欺 消費者庁が注意を呼びかけ
熊本地震に便乗して被災者を狙う住宅修理トラブルや、義援金詐欺など…