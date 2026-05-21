5月19日、大手寿司チェーン「はま寿司」が一部商品の値上げを発表した。【写真あり】これが大葉はさみ揚げ？吸水シートが混入して炎上したはま寿司原材料費や人件費、エネルギーコストなどの上昇に対応するためで、5月 26日から「まぐろ」「特製漬けまぐろ」「特製漬けとろびんちょう」「大葉漬けアカイカ」の4商品が、現在の税込み110円（税抜100円）から税込132円（税抜き120円）へ値上げする。大手３チェーンの中では「安さ