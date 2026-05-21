暴露系アカウントの台頭で変化する「アイドル業界」SNS上では、すっかりおなじみとなった暴露系インフルエンサー。なかでも注目を集めているのが「DEATHDOL NOTE」、通称「デスドル」と呼ばれるアカウントだ。同アカウントは、アイドルや若手俳優らの私生活に関する暴露を中心に投稿しており、フォロワーは116万を超えている。一方、暴露されたアイドル事務所側は、「デスドル」の強い拡散力への対応に追われる毎日だという。実際