226psモーターを原動力に6.8秒の0-100km/h加速を実現 フォルクスワーゲンID.ポロGTI｜Volkswagen ID. Polo GTI 4月29日に発表され、ドイツで先行販売が始まった新型コンパクトBEV「ID.ポロ」に、高性能モデルの「ID.ポロGTI」が設定された。明確なデザイン、GTIの特徴、そしてパワフルな前輪駆動を備えたID. ポロGTIは、1976年の初代ゴルフGTIの伝統を受け継いでいる。これらの独特なDNAは、視覚的にも技術