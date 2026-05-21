江田憲司元衆院議員立憲民主党代表代行などを務めた江田憲司元衆院議員（70）は21日、神奈川県庁で記者会見を開き、政界を引退する意向を表明した。今年2月の衆院選では9期目を目指し神奈川8区で中道改革連合から立候補したが落選していた。会見では、2月の選挙結果を真摯に受け止めるとした上で、官僚、政治家としての人生に区切りを付け、今後は自由な立場から言論・出版活動を通じて政治や行政に関わるとした。江田氏は旧