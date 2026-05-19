中国上海市の商業ビルにある日本料理店にナイフを持った男が押し入り、3人が負傷しました。当時、店内には日本人もいたとの情報がありますが、被害者に日本人が含まれているかどうかはまだ分かっていません。押し入った男は59歳の中国人で、警察が身柄を確保しました。警察の発表によりますと、男は言動が混乱していて、精神疾患の治療歴があるということです。