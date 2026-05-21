実業家の西村博之（ひろゆき）氏（49）が21日までに自身のSNSを更新。ネット上で波紋を広げる“おじさんのハーフパンツ”問題について一言で言及した。東京都庁で新たに「東京クールビズ」が始まり、業務内容によってはハーフパンツの着用が可能になったことを受け、ネット上で“おじさんのハーフパンツ”問題が議論されている。肯定的な声がある一方、「不快」「すね毛を見たくない」など否定的な声も出ている。ひろゆき氏