人気ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』の新たなCM映像「ウマむすめえかきうた」ギャル篇が公開された。「ウェーイ」と勢いよく登場するギャルなウマ娘たちと、CMオリジナル楽曲が見どころとなる。【動画】癖が強いんじゃぁ〜！公開されたギャル『ウマ娘』大集結の新映像今回のCMは、“ギャルウマ娘たちによるえかきうたCM”で。「まーるかいてウェーイ」のリズムに乗って、トーセンジョーダン、ダイタクヘリオス、メジロパ