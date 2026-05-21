東京・板橋区の保育園の近くに暴力団事務所を構えたとして、指定暴力団住吉会系「幸平一家」の傘下組織の幹部など6人が逮捕されました。【写真を見る】「組事務所と言われても仕方がない」保育園から約100mの場所に開設か指定暴力団住吉会系「幸平一家」傘下組織幹部の男など6人逮捕東京・板橋区東京都の暴力団排除条例違反の疑いで逮捕されたのは、住吉会系「幸平一家」の傘下組織幹部・谷川良行容疑者（78）など6人です。条