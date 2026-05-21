賞金総額10億円、最優秀賞は3億円――。スクウェア・エニックスが、“かなり本気”のゲーム開発コンテストを発表しました。株式会社スクウェア・エニックスは5月20日、「SQUARE ENIX GAME CONTEST 2026」の開催を発表。世界展開も視野に入れた新たなゲーム作品を募集するとしており、受賞作品には賞金だけでなく、配信・販売・マーケティングなどパブリッシング面での支援も行うとしています。【その他の画像・さらに詳しい元