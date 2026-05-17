美容本『キレイはこれでつくれます』をベストセラーに導いたMEGUMIの新著『わたしはこれでやせました』は、「美のプロでも太る」というリアルな告白が出発点だ。運動も食事管理もしていたはずなのに、若い頃のようにぜんぜん痩せない。そんな悩みに、MEGUMIが自分の身体を使って実験した、40代からの「科学的に美しく痩せる」方法とは？〈前後編の前編〉 【画像】背中が大胆に開いたドレスで登場したMEGUMI マイナス4キロ