「アヲハタ」の公式「X」アカウントが、ジャム「まるごと果実」を使ったシャーベットの作り方を紹介し、SNS上で注目されています。【画像】え…簡単すぎる…こちらがめちゃオシャレ「アヲハタ」ジャムの本格シャーベットです！暑い日におすすめの本格シャーベット公式アカウントは、「今日は暑いですね。そんな日には『まるごと果実』を凍らせるだけでできる、本格シャーベットがおすすめですよ」とコメント。「まるごと果実