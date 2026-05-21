4児の母で歌手のhitomiが、息子から届いた驚きのLINEの内容を明かし、話題を呼んでいる。「5月19日放送の『上田と女がDEEPに吠える夜』（日本テレビ系）でのことです。hitomiさんには17歳の長女と、11歳、9歳、5歳の男の子3人がいるそうで、日々『もう、うるさいです』と本音を吐露。収録されたのは日曜日だったそうですが、出かける前も『ずっと怒鳴ってました』と苦笑していました。また『男の子はしつこい。おちょくって。