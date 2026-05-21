4年以上も物価高が続く中、財布のヒモは固くなるばかり。仕事帰りの「ちょっと一杯」もはばかられ、客足が遠のく居酒屋は苦境に立たされている。【もっと読む】高市首相がどんなに反論しても…石油・ナフサ危機「6月に詰む」に現実味、トヨタ系企業からも悲鳴東京商工リサーチ（TSR）が17日、「居酒屋の倒産が過去最多ペース」と題した記事を公表。同社の企業データベースから今年1〜4月の居酒屋倒産（負債1000万円以上）を抽