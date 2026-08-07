最新の政治ニュース
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韓国船が竹島周辺で海洋調査か、日本抗議
外務省は7日、島根県・竹島周辺の日本の排他的経済水域（EEZ）で、…
共同通信
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在留外国人受け入れ、数値目標設定の是非検討へ影響分析…有識者会議初会合
政府は７日、在留外国人の受け入れのあり方を検討する有識者会議の…
読売新聞オンライン
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衆院選挙制度協議会の座長試案、比例復活当選厳格化を検討…最低得票率「有効投票総数の６分の１」・惜敗率基準は３０％か５０％
比例復活当選の最低得票率を10分の1から6分の1へ引き上げを検討し
読売新聞オンライン
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国民民主党代表選、玉木代表と橋本幹彦政調副会長の一騎打ち…９月６日投開票
国民民主党は７日、党代表選の立候補を受け付け、玉木代表（５７）…
読売新聞オンライン
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日本人拉致問題テーマに「中学生サミット」、拉致問題相を兼務する木原官房長官「現在進行形だ」と強調
木原官房長官は参加した中学生67人に「現在進行形だ」と強調した
読売新聞オンライン
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国家公務員の月給３・５１％増を勧告、２年連続で３％超えは３５年ぶり…人事院
月給の上げ幅が2年連続で3％超となるのは1991年以来35年ぶりのこと
読売新聞オンライン
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細川護熙元首相 月刊誌「文芸春秋」9月号で高市早苗首相の政治姿勢を批判
改正皇室典範の「男系男子」継承へのこだわりを女性差別と指摘している
共同通信
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防衛省、反撃能力向上へ攻撃型無人機を導入・太平洋側の防衛「監視能力は不十分」…安保３文書改定の骨格
反撃能力向上へ長射程ミサイルの量・質確保と攻撃型無人機の導入を明示した
読売新聞オンライン
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【独自】防衛費過去最大8.9兆円要求へ 予算案で膨張、無人機・AI導入
約8兆9千億円を要求する方針で、最終的に10兆円規模になる可能性もある
共同通信
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沖縄県知事選、自民党と日本維新の会は新人の古謝玄太氏を推薦
自民・維新・国民民主・参政党が新人の古謝玄太氏（42）を推薦すると発表
読売新聞オンライン
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四国、東九州の新幹線路線調査へ 国交省が実現性探る
ルート案の検討や輸送需要の推計などを行う調査事業者を公募開始
共同通信
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四国、東九州の新幹線実現可能性調査へ
国土交通省は、新幹線整備の実現可能性や課題を探る調査事業の対象…
共同通信
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政府、成り済まし広告詐欺対策を要請
政府は7日、著名人らに成り済ました投資広告を端緒とする詐欺被害が…
共同通信
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熊本地震を「激甚災害」に指定 生活となりわい再建へ…高市首相、支援パッケージとりまとめ指示
政府は7日、令和8年熊本地震を「激甚災害」に指定することを閣議決定…
日テレNEWS NNN
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立民都連、中道合流に反対 党本部へ意向伝達
立憲民主党東京都連の川名雄児会長が7日、東京都内で取材に応じ、都…
共同通信
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福岡、副首都指定へ初会合 知事「2市とオール福岡」
「副首都」指定を目指す連絡会議の初会合であいさつする福岡県の服部…
共同通信
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激甚災害指定の政令が公布、施行
政府は7日、熊本地震を激甚災害と特定非常災害に指定する政令を公布…
共同通信
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自維、元那覇副市長を推薦 沖縄県知事選
自民党と日本維新の会は7日、任期満了に伴う沖縄県知事選（27日告示…
共同通信
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自民、維新が沖縄知事選で古謝氏の推薦発表
自民党と日本維新の会は7日、任期満了に伴う9月の沖縄県知事選で、…
共同通信
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熊本地震を市町村単位の「局地激甚災害」に指定へ、中小企業の資金繰り支援
政府は７日の持ち回り閣議で、最大震度７を観測した熊本地震を「激…
読売新聞オンライン